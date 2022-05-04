Президент принял участие в церемонии открытия памятника митрополиту Филарету

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия памятника первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету

Бронзовый монумент установили у центрального входа в Свято-Духов кафедральный собор. В церемонии открытия памятника также принял участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

«Я рад, что в день значимого христианского праздника — Радуницы, когда принято поминать самых дорогих людей, покинувших этот мир, мы открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, нашему митрополиту Филарету. Нашему, без преувеличения, великому современнику, Герою Беларуси, человеку, который был не только духовным отцом, но и совестью нации, — заявил Президент. — Он всегда говорил: «Где служишь — там и Родина». И доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его Отечеством была наша Беларусь. А мы были его огромной любимой семьей».

Александр Лукашенко и митрополит Вениамин возложили цветы к монументу и после церемонии посетили храм, где зажгли свечи у Распятия. Владыка вручил в подарок главе государства икону из личного собрания митрополита Филарета в память о нем.

«Главная наша задача — чтобы дело владыки митрополита Филарета продолжалось, расширялось», — сказал митрополит Вениамин.

В соборе Александр Лукашенко кратко пообщался со священнослужителями, в числе которых был внучатый племянник митрополита Филарета.

Памятник изображает митрополита Филарета, встречающего и благословляющего жителей Минска Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой. Патриарший Экзарх облачен в церковное внеслужебное одеяние — мантию и клобук. Левой рукой он опирается на архиерейский посох. Особенностью облачения является то, что на клобуке изображен шестиконечный полоцкий крест, а не традиционный четырехконечный.

Над созданием монумента трудился авторский коллектив под руководством скульптора Андрея Хотяновского.

Как известно, глава государства очень тепло относился к Патриаршему Экзарху. Для Александра Лукашенко владыка был духовным наставником и хорошим другом.

Ранее Президент подчеркивал, что в истории Беларуси митрополит Филарет навсегда останется примером самоотверженного служения христианским ценностям. «Быть достойными потомками нашего Филарета и других великих деятелей тысячелетней истории родной земли, сохранить связь времен и эпох, которая станет опорой для новых поколений, — наша общая цель», — заявил Александр Лукашенко в январе 2021 года на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».