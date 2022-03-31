Президент рассказал, когда не будет «болтовни» о едином государстве и единой валюте с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что экономическое сотрудничество само собой приведет Беларусь и Россию к тому уровню союзнических отношений, который должен существовать между государствами. Об этом он заявил на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко,

«Особое направление, и это мы с Президентом России постоянно подчеркиваем, — активное создание совместных производств. Здесь и особенно в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере», — заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, он с Владимиром Путиным договорился о том, чтобы стороны активно использовали потенциал друг друга и наработки в тех или иных областях: «Где у нас выше компетенции, пожалуйста. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться».

«Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем, — уверен Президент. — Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика — это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем».

belta.by