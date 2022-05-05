Общество

Президент рассказал, кто может остановить военные действия в Украине за неделю

05.05.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто может в течение недели остановить боевые действия в Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному агентству Associated Press, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, рассуждая о том, есть ли со стороны украинского руководства желание дипломатическим путем остановить боевые действия в стране, сказал: «Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной (пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения). Вы там управляете (подразумеваются представители стран Запада, к которым относится и интервьюер. — Прим. БЕЛТА)».

«Если только Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили — давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна», — в течение недели все прекратится».

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