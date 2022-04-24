Президент соседям Беларуси: давайте беречь мир и жить дружно

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая на Пасху храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района, призвал соседние страны беречь мир и жить дружно,

Глава государства отметил, что в этот день у Бога просят главное. А главное — это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам. И это сегодня весьма актуально, подчеркнул Президент.

«Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война — ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны», — сказал Александр Лукашенко.

Во имя мира, нормальной жизни и дружбы глава государства обратился к соседям Беларуси: «Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас».

«Мы, как благородные люди, открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди. Граница не должна препятствовать нормальной жизни, и нашим соседям в том числе. Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», — заявил белорусский лидер.