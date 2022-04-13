Президент: современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба (видео)

Современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области

Глава государства обратил внимание, что правительства Беларуси и России уже подготовили объемные пакеты мер по преодолению санкционного давления, поддержке экономик, развитию кооперации и импортозамещения, перенастройке логистических цепочек и переходу на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле.

«Реагируя на текущие проблемы, мы уже сегодня должны смотреть в завтрашний день, закладывать принципиально новую экономическую стратегию развития строительства Союзного государства на долгосрочную перспективу», — отметил Президент.

«Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень хотел бы вернуться назад, как они говорят, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба (на Западе, кстати, на этот счет иллюзий никогда не питали)», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Европе был деятель, который в 30-40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. «Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Поэтому, думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы, деды и прадеды тогда выстояли, в итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю», — заявил белорусский лидер.

belta.by