Президент: тому, кто наживается на беде людей, пощады никогда не будет

Тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем Комитета государственной безопасности,

«Хочу предупредить: тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет», — сказал Александр Лукашенко.

Главной темой встречи стала борьба с коррупцией в медицинской отрасли, в том числе возбужденное еще в 2018 году дело против врачей-ортопедов. «Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки», — заявил Президент.

Александр Лукашенко потребовал наладить в сфере здравоохранения прямые поставки лекарств и медицинских изделий и избавиться от всякого посредничества в этой сфере, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

«Мы должны держать эти вопросы (поставок и использования лекарств и медицинских изделий. — Прим. БЕЛТА) под контролем. А чтобы они были под контролем, я уже тысячу раз говорил: уберите всякое посредничество. Закупайте напрямую лекарства и медицинские изделия. Это можно делать даже в санкционный период», — поставил задачу белорусский лидер.

belta.by