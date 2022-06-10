Президент учредил в Беларуси новый праздник

Новый праздник — День отца — установлен в Беларуси 21 октября. Соответствующий указ №198 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом внесено изменение в указ №157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».

Инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года. Анна Козлова, член Молодежного парламента, высказалась о роли семьи в белорусском обществе и обратила внимание на то, что наряду с огромным влиянием матери на жизнь ребенка в значительной степени влияет и отец. «Наши мужчины самые лучшие. Без них не было бы никого и никого не будет, — сказал она. — Переоценить вклад мужчин невозможно».

«Честно вам говорю, изучим по Дню отца. Это в моих интересах в том числе, — с долей юмора ответил Александр Лукашенко. — Думаю, это не проблема. Вы правы, что мы как-то не обратили на это внимание. День женщин, День матери — мы, мужики, тут бегаем, прыгаем, из кожи вон лезем, стараемся вам угодить. А когда вы нам стараетесь угодить, я, честно говоря, и не знаю».

В итоге правительство по поручению главы государства разработало соответствующий документ.

Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня отца, поскольку в Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю. Реализация в этот период соответствующих мероприятий будет способствовать дальнейшему сохранению традиционных семейных ценностей, повысит значимость проводимой государством семейной политики.