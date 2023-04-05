ОбществоЭкономика

Президент в Послании о развитии регионов

05.04.2023
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— Экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным.

 — Людям нужна работа там, где они живут. И реализация в текущей пятилетке принципа «один район – один проект» призвана способствовать созданию новых рабочих мест и занятости населения

— Будем переходить от точечной поддержки отдельных регионов и предоставления индивидуального пакета льгот, как это в Оршанском районе, юго-восточные районы Могилевской области, к реализации подхода «чем дальше от Минска и областных центров, тем больше льгот и преференций».

 — Люди не должны ехать в областной или районный центр и часами сидеть в очередях для решения своих вопросов. В частности, следует активно развивать единый портал электронных услуг и повышать доступность к нему независимо от места проживания.

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