Президент в Послании о развитии регионов

— Экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным.

— Людям нужна работа там, где они живут. И реализация в текущей пятилетке принципа «один район – один проект» призвана способствовать созданию новых рабочих мест и занятости населения

— Будем переходить от точечной поддержки отдельных регионов и предоставления индивидуального пакета льгот, как это в Оршанском районе, юго-восточные районы Могилевской области, к реализации подхода «чем дальше от Минска и областных центров, тем больше льгот и преференций».

— Люди не должны ехать в областной или районный центр и часами сидеть в очередях для решения своих вопросов. В частности, следует активно развивать единый портал электронных услуг и повышать доступность к нему независимо от места проживания.

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