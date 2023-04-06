Президент в Послании — об экономике

— Будет экономика – никакие ракеты, вооруженные террористы и прочее нам не будут страшны. Дайте мне эту экономику. Это зависит от вас. Все остальное я решу сам.

— Мы создали государство без олигархов, не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада.

— Вы знаете: ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего природными, ресурсами наряду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов. Именно конкурентов. Но сегодня абсолютно я убежден: не получится! Мы выстоим!

— Наши предприятия работают, товары идут на новые рынки, несмотря на все эти санкции. Мы получили рекордное внешнеторговое сальдо почти 4,3 миллиарда долларов (перешагнули даже максимум 2021 года), тем самым сохранив стабильность национальной валюты.

— Я благодарен белорусам, занятым в реальном секторе. В ответ на экономический пресс санкций, подчеркну, абсолютно незаконных, вы снова показали наш несгибаемый белорусский характер. Слушайте: лучше воевать на экономическом фронте, чем так, как там.

— Отраслевые министры должны обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей белорусских предприятий и выйти в этом году на пиковые за последние 10 лет объемы.

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