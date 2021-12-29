Общество

Президент в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ. Белорусский лидер сегодня утром прибыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом,

Мероприятие проводится в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран СНГ. Встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

Открывая неформальный саммит, Владимир Путин подчеркнул, что нынешний год особенный для СНГ – Содружеству исполнилось 30 лет. “За прошедшие годы и десятилетия многое кардинально поменялось. Но само создание организации было, безусловно, оправданным”, – подчеркнул российский лидер.

Он отметил: интеграция углублялась в разных аспектах, в том числе в сферах обеспечения безопасности, экономики. А сохранившиеся связи еще со времен СССР играют свою положительную роль. Более того, многое удалось не только сохранить, но и развить на совершенно новой базе. Это, уверен Президент России, дает возможность странам проходить тяжелое время пандемии, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые им достались из прошлого.

Одна из тем неформальной встречи – общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции. “Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко”, – подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщалось, на 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества

 

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