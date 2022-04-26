Президент: время показало правильность наших решений о развитии пострадавших регионов

Время показало правильность решений о развитии пострадавших в результате чернобыльской катастрофы регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о выполнении поручений по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

Глава государства отметил, что в годовщину чернобыльской трагедии он всегда посещает пострадавшие регионы. Но в этот раз он решил заслушать доклады о развитии этих территорий в Минске. Президент пояснил, что погодные условия сейчас не самые лучшие, поэтому «дергать там людей не приходится». Это стало основной причиной переноса его рабочей поездки в эти регионы.

«Мы, конечно же, эту программу, которая запланирована на уровне Президента, отработаем, но чуть позже, — сказал Александр Лукашенко. — Я хотел бы сегодня, прежде чем туда поехать, получить информацию, как реализовываются те планы, которые нами намечены, и те поручения, которые мною даны во время последних встреч с людьми и поездок по чернобыльским регионам».

Вопросом номер один глава государства назвал социальный блок. Ведь, как бы успешно сегодня ни развивались пострадавшие территории, в памяти людей остались первоначальные проблемы, пояснил Президент. «Какова ситуация и как решаются социальные вопросы?» — спросил он.

«Второй вопрос — экономика. Мы очень много сделали для жизни людей. Времени немало прошло уже, более 30 лет, и мы увидели, что нами были приняты правильные решения, что мы не бросили огромные территории нашей страны. Люди живут в тех городах, поселках. Более того, неплохо работают, особенно в сельском хозяйстве», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Третий вопрос — мелиорация земель и их вовлечение в сельскохозяйственный оборот. «Понемногу, там, где можно, не напрягая обстановку, не загоняя людей на те земли, на которых сегодня работать сложно», — отметил Президент.

Особое внимание глава государства обратил на лесовосстановление и деревообработку. Соответствующие поручения уже были даны им ранее.

«В том числе людям очень интересно заниматься рыболовством, осуществлять трофейную охоту. Предостерегая людей, мы это делаем. Должны быть соблюдены меры безопасности. Надо это контролировать, чтобы не было: куда хочу — туда иду. Мы говорили об экологическом туризме, пчеловодстве, коневодстве. Как показали опыт и практика, этим делом там заниматься можно, и это дает хороший результат. То есть целый ряд конкретных проблем, которые поднимались на месте во время моих поездок, был адресован конкретным ведомствам, конкретным людям. Как это реализовано? Сделано, не сделано, что еще нам предстоит там сделать?» — поинтересовался Президент.

В настоящее время в Беларуси реализуется шестая государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС до 2025 года. Общий объем финансирования по ней составляет почти Br3 млрд. На выполнение предыдущих пяти программ с 1990 года было направлено более $19 млрд.

За счет средств госпрограммы были предоставлены льготы и выплачены компенсации пострадавшим от катастрофы гражданам на сумму около Br164 млн. Бесплатным питанием обеспечены более 110 тыс. учащихся, получающих общее базовое и общее среднее образование и проживающих на загрязненных радионуклидами территориях.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли 84,1 тыс. граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в том числе 75,6 тыс. детей. Для нужд детских реабилитационно-оздоровительных центров приобретено современное лечебное оборудование на сумму Br250 тыс.

Продолжается выполнение комплекса защитных мероприятий в сельском производстве. Проведены ремонтно-эксплуатационные работы на открытых внутрихозяйственных мелиоративных сетях протяженностью 1,3 тыс. км и радиационное обследование сельхозземель на площади 341,4 тыс. га.

Для развития инфраструктуры в пострадавших районах газифицированы 724 жилых дома, проложено 34 км газопроводных и 17,6 км водопроводных сетей. Введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания и две артезианские скважины. Строятся и реконструируются 4 молочно-товарные фермы, 4 зерносушильных комплекса и комплекс племенного свиноводства в Добрушском районе.

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