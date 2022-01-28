Президент: жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия

Жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия. Такое мнение высказал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

“Жизнеспособность нации напрямую зависит от глубины и богатства духовного наследия, которое мы приумножим и передадим грядущим поколениям. Наш ориентир – не общество потребления, а общество просвещенных и сознательных граждан, осмысленно вовлеченных в созидание родного дома – нашей Беларуси”, – отметил он.

Как подчеркнул Президент, в белорусской традиции – приоритет общественных интересов над личными. Хотя белорусов долгое время “облучали” мощнейшим влиянием идей индивидуализма и потребительства, что продолжают делать и сейчас.

В ментальности белорусов – почитание старших, уважение к государству. Но молодежь целенаправленно подталкивают к конфликту поколений, вседозволенности и анархии. “В национальном характере – дух героизма предков, отстоявших страну в Великой Отечественной войне. А нам навязывают ложный пацифизм, пытаются искоренить нашу психологию победителей”, – заявил он.