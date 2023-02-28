При купле-продаже или дарении авто можно обратиться либо в ГАИ, либо к нотариусу. Рассказывает специалист

С 22 января 2023 года физические лица могут обратиться за оформлением договоров отчуждения (купли-продажи, дарения) транспортного средства либо в ГАИ, либо к нотариусу, рассказывает Ирина Кубельская, нотариус Брестского нотариального округа.

При нотариальном удостоверении договора право собственности на транспортное средство у приобретателя возникает, а право собственности лица, отчуждающего автомобиль, прекращается с момента удостоверения нотариусом соответствующего договора или удостоверения соглашения о его исполнении, если в соответствии с договором момент возникновения права собственности у приобретателя транспортного средства не совпадает с моментом нотариального удостоверения договора в случае продажи транспортного средства в рассрочку.

Указанные договоры могут быть удостоверены любым нотариусом после снятия автомобиля с учета в регистрирующем органе.

В случае нахождения транспорт-ного средства в общей совместной собственности супругов, при удостоверении договоров нотариусом, потребуется согласие второго супруга.

Не может быть предметом договора отчуждения транспортное средство, принадлежащее обязанному лицу.

Кроме этого, перед удостоверением сделки нотариус проверяет отсутствуют ли ограничения и запреты на совершение сделок, действительно ли это первая сделка у нотариуса.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем нотариального удостоверения договора или соглашения, нотариус направляет в регистрирующие органы все необходимые сведения о состоявшейся сделке либо об удостоверении соглашения об исполнении договора.

Гражданам не нужно обращаться в ГАИ для регистрации договора или перехода права собственности на транспортное средство. Договор отчуждения, являясь нотариальным актом, будет подтверждать переход права собственности. Собственнику останется лишь обратиться в течение 10 дней в ГАИ для постановки авто на учет и получить новое свидетельство о регистрации.

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