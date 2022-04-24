При строительстве забора в Беловежской пуще не учитывалось мнение ни белорусских, ни польских ученых, сказал начальник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Дмитрий Бернацкий на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА.

Дмитрий Бернацкий рассказал, что строительство забора на границе Беларуси и Польши повлияло на взаимоотношения с международными организациями. «Беловежская пуща на протяжении долгого времени была объектом взаимодействия между Беларусью и Польшей. Собирались советы ученых, приезжали специалисты, и все серьезные мероприятия всегда проводились с учетом мнения сопредельной стороны. К сожалению, в данный момент механизм взаимодействия между белорусской и польской сторонами нарушен. При строительстве забора не учитывалось мнение Беларуси и, к слову, польских ученых также не спрашивали, — сказал начальник отдела. — Польша обосновывает строительство забора тем, что это имеет государственную значимость, поэтому они не проводили процедуры, которые они были обязаны провести законодательно. Но Беловежская пуща имеет международную значимость. Есть конвенция, которую подписывали белорусская и польская стороны, пункты которой необходимо соблюдать обоим государствам. При строительстве забора положение этого документа об охране всемирного наследия было нарушено».

Он также отметил, что строительство такого крупного инфраструктурного объекта на территории объекта всемирного наследия обязательно должно быть согласовано.

«До этого необходимо было провести все необходимые процедуры, в том числе оценку воздействия на окружающую среду. Результаты должны были быть предоставлены в Центр всемирного наследия для оценки специалистами. Насколько я знаю, ничего из этого до строительства проведено не было», — рассказал начальник отдела.

«Все последствия строительства забора оценить сложно, многие из них будут видны позднее. Наиболее очевидным предполагаемым последствием станет воздействие на трансграничные популяции млекопитающих, и прежде всего хищников. Их популяции существовали как единое целое и постоянно происходил генетический обмен, но все же они немногочисленны — не более 100 особей на всю Беловежскую пущу. Она находится под охраной уже длительное время и с польской, и с белорусской стороны. Если брать популяцию оленей, то ситуация не такая критичная. Их популяция многочисленная и в основном располагается на территории Беларуси, — рассказал Дмитрий Бернацкий. — С точки зрения гидрологии, учитывая то, что забор является капитальным железобетонным сооружением, большая проблема заключается в том, что забор строится, очевидно, без нормального предварительного обследования, проектирования и оценки воздействия на окружающую среду. То есть без того, что должно было проводиться в обязательном порядке. Вследствие этого могут возникнуть серьезные гидрологические проблемы, которые могут привести к трансформации естественных природных процессов, деградации лесов и так далее».

Следующая проблема — появление новых дорог. «Это будет прежде всего на территории польской стороны парка в процессе строительства. Тем не менее Беловежская пуща — это трансграничный объект, а новые дороги всегда являются нарушением. К тому же они способствуют внедрению чужеродных видов, которые потом будут проникать в природные комплексы, нарушая аутентичность парка как естественного комплекса природных систем, — отметил начальник отдела. — Как раз нарушение трансграничной целостности Беловежской пущи — самая большая проблема. Если впоследствии этот забор необходимо будет убирать, то это тоже будет проблематично».