При строительстве забора в Беловежской пуще проигнорировано мнение ученых

Беловежская пуща в заборе не нуждается. Тысячи ученых со всего мира подписали петицию против строительства непреодолимого барьера посреди дикой природы. Однако, при незаконном возведении забора через всю Беловежскую пущу проигнорировано мнение ученых, рассказал начальник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Дмитрий Бернацкий.

Дмитрий Бернацкий, начальник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

– Строительство забора на границе Беларуси и Польши существенно повлияло на взаимоотношения с международными организациями. Беловежская пуща на протяжении длительного времени была объектом взаимодействия между Беларусью и Польшей. Собирались совместные научные советы, семинары, приезжали специалисты, все серьезные мероприятия всегда проводились с непосредственным участием сопредельной стороны и, разумеется, с учетом их мнения. К сожалению, в данный момент механизм взаимодействия между белорусской и польской сторонами нарушен. При строительстве забора не учитывалось мнение Беларуси и, к слову, польских ученых также не спрашивали, – рассказал начальник научного отдела. – Польша обосновывает строительство забора тем, что это имеет государственную значимость, поэтому они не проводили процедуры, которые они были обязаны провести законодательно. Но Беловежская пуща имеет международную значимость. Есть конвенция об охране Всемирного наследия ЮНЕСКО, которую подписывали белорусская и польская стороны, пункты которой необходимо соблюдать обоим государствам. При строительстве данного заграждения положение этого документа было нарушено.

Дмитрий Бернацкий отмечает, что строительство такого крупного инфраструктурного объекта на территории объекта Всемирного наследия обязательно должно быть согласовано.

– До начала строительства необходимо было провести все необходимые процедуры, в том числе оценку воздействия на окружающую среду. Результаты должны были быть предоставлены в Центр Всемирного наследия для оценки специалистами. Насколько я знаю, ничего из этого до начала работ по возведению забора проведено не было, – рассказал начальник отдела.

– Все последствия строительства забора оценить сложно, многие из них будут видны позднее. Наиболее очевидным предполагаемым последствием станет воздействие на трансграничные популяции млекопитающих, и прежде всего хищников. Их популяции существовали как единое целое, в них постоянно происходил генетический обмен, но все же они очень немногочисленны. К примеру, рысей не более 20-30 особей на всю Беловежскую пущу. Причем рысь находится под охраной уже длительное время как с польской, так и с белорусской стороны.

С точки зрения гидрологии, учитывая то, что забор является капитальным железобетонным сооружением, большая проблема заключается в том, что забор строится, очевидно, без предварительного обследования, проектирования и оценки воздействия на окружающую среду. То есть без того, что должно было проводиться в обязательном порядке. Вследствие этого могут возникнуть серьезные гидрологические проблемы, которые могут привести к трансформации естественных природных процессов, деградации лесов и так далее.

Следующая проблема – появление новых дорог. Это будет прежде всего на территории польской стороны парка в процессе строительства. Тем не менее Беловежская пуща – это трансграничный объект, а новые дороги всегда являются нарушением его целостности. К тому же строительство дорог и их использование способствуют внедрению чужеродных видов, которые потом будут проникать в природные комплексы, нарушая аутентичность парка как естественного комплекса природных систем, – отметил начальник отдела. – Как раз нарушение трансграничной целостности Беловежской пущи – самая большая проблема. Если впоследствии этот забор необходимо будет убирать, то это тоже будет проблематично.

Конвенция ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия и Конвенция Совета Европы об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция) предусматривают обязанность государств-участников не принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств-сторон, а также учитывать потребности сохранения районов, находящихся под защитой, с тем чтобы избежать любой деградации таких районов или, насколько это возможно, свести ее к минимуму.

Научный отдел Беловежской пущи