Прием документов в вузы начнется 18 июля

В Беларуси прием документов в высшие учебные заведения начнется 18 июля. Сроки проведения в 2022 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени определены постановлением Министерства образования Беларуси от 19 апреля 2022 года №81. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале Pravo.by, сообщает БЕЛТА.

В государственных учреждениях высшего образования (УВО) за счет бюджетных средств и на платной основе документы можно будет подать с 18 по 24 июля. На очной (дневной) форме в вузах сельскохозяйственного профиля (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии и Институте пограничной службы Беларуси, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств — с 18 по 26 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы примут у поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Поступающие в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания, подают документы: с 18 июля по 3 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; с 18 июля по 9 августа — в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной форме образования по данному направлению); с 18 июля по 8 августа — в иных учреждениях высшего образования.

Срок подачи документов с 18 по 22 июля определен для выпускников профильных классов: педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности, спортивно-педагогической направленности, поступающих на специальности направления образования «Физическая культура и спорт».

Вступительные испытания в Университете гражданской защиты МЧС пройдут 25-27 июля, на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы — 27-28 июля, в иных УВО — с 25 июля по 2 августа. В очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям испытания пройдут с 27 июля по 2 августа, в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля с 6 по 15 декабря.

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета: по 29 июля — в Военной академии Беларуси, Институте пограничной службы Беларуси, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО; по 4 августа — в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля); по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 10 августа — в учреждения высшего образования (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля); по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.