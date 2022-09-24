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Прием граждан в Лунинецком районе проведет правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси

24.09.2022
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В Лунинецком районе 29 сентября 2022 года прием граждан проведет правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Тарасевич Светлана Ивановна по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

в центре банковских услуг № 118 в г.Лунинце Региональной дирекции по Брестской области открытого акционерного общества «Белагропромбанк» по адресу: г.Лунинец, ул.Советская, д.7, с 09.00 до 11.00 часов и в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 11.15 до 13.15 часов по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, д.1, каб. 503 (райисполком).

Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по телефону 2-28-63.

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