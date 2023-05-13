Приговор в Лунинце: 4 года поселения за ДТП со смертельным исходом

11 мая 2023 года судом Лунинецкого района рассмотрено уголовное дело в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК, сообщает пресс-служба Брестского областного суда

Обвиняемый М. в феврале 2023 года в ночное время суток, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и двигался по автомобильной дороге Лунинец-Пинск со скоростью не менее 90 км/ч, перевозя на переднем пассажирском сидении пристегнутого ремнем безопасности пассажира, после проезда закругления дороги не справился с управлением транспортного средства, допустил его занос и неконтролируемый выезд на обочину с последующим съездом в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП потерпевшему по неосторожности причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В судебном заседании обвиняемый М. полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого М., суд признал чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, в том числе малолетнего ребенка, добровольное возмещение потерпевшим причиненного преступлением вреда.

Приговором суда

обвиняемый М. признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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