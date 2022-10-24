Принимайте участие на Правовом форуме Беларуси!

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На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании».
Согласно проекту Закона Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.
Документ определяет:
правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС;
права и обязанности делегата ВНС;
принципы и организационные основы деятельности ВНС.
Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь .
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 октября по 2 ноября 2022 г.
По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь