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Принимайте участие на Правовом форуме Беларуси!

24.10.2022
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На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании».

Согласно проекту Закона Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Документ определяет:

правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС;

права и обязанности делегата ВНС;

принципы и организационные основы деятельности ВНС.

Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь .

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 октября по 2 ноября 2022 г.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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