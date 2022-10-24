Принимайте участие на Правовом форуме Беларуси!

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании».

Согласно проекту Закона Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Документ определяет:

правовой статус, компетенцию, порядок формирования ВНС;

права и обязанности делегата ВНС;

принципы и организационные основы деятельности ВНС.

Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь .

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 октября по 2 ноября 2022 г.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь