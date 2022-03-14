Приобретенные товары у физлиц не подлежат обмену или возврату

О возможности защитить свои права потребителя рассказала в преддверии Всемирного дня прав потребителей председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша.

В Беларуси создана нормативно-правовая база, с помощью которой потребитель всегда может защитить свои права. Однако, как отметила эксперт, не на все отношения купли-продажи данные законы распространяются.

«Если потребители в социальных сетях, на «Куфаре» или иных площадках приобретают товары друг у друга, то есть одно физическое лицо приобретает некий товар у другого, то законом о защите прав потребителей эти отношения не регулируются, — отметила Анна Суша. — В случае если на данных площадках осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель, то тогда можно будет заявить свою претензию, заменить некачественный товар или вернуть деньги».

Анна Суша напомнила, что к нормативно-правовым актам, с помощью которых потребитель всегда может защитить свои права, прежде всего относятся законы «О защите прав потребителей», «О государственном регулировании торговли и общественного питания», указ «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», а также ряд правил и постановлений.

Несмотря на существующие НПА, о своих правах обменять или вернуть товар потребитель чаще всего узнает в магазинах и уже после того, как покупка совершена и по какой-то причине не подошла.

Для того, чтобы грамотно совершали покупки не только взрослые, но и дети, со школьниками также ведется работа по информированию. «С 2000 года у нас уже вышло в свет 4 издания учебного пособия «Основы потребительских знаний», которые допущены Министерством образования для факультативных занятий в средних школах. Планировали, что это будет для 7-8 класса, — рассказала Анна Суша. — Когда адаптировали эти учебные пособия, мы думали и учителя говорили, что для учеников этого возраста такое издание не подойдет, но жизнь идет, дети взрослеют и мы поняли, что это вполне нормально, ведь у школьников в таком возрасте уже есть свои личные деньги».

belta.by