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Пристанище неонацистов. Кто зовет белорусов на улицы под лозунгами о мире и пацифизме? (видео)

03.03.2022
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Вы обратили внимание, как украинские события активно используют для раскачивания протестной активности в Беларуси? Причём, основной тезис опирается на участие нашей страны в боевых действиях. Интернет заполонила реклама с призывами к участию в митингах.

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