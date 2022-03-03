Пристанище неонацистов. Кто зовет белорусов на улицы под лозунгами о мире и пацифизме? (видео)

Вы обратили внимание, как украинские события активно используют для раскачивания протестной активности в Беларуси? Причём, основной тезис опирается на участие нашей страны в боевых действиях. Интернет заполонила реклама с призывами к участию в митингах.