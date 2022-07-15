Присвоение земли и неуплата аренды: КГК выявил нарушения в Брестском горисполкоме

Случаи несоблюдения требований земельного и природоохранного законодательства выявлены в Брестском горисполкоме, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

В конце первого полугодия КГК провел проверку Брестского горисполкома, в результате которой были выявлены нарушения порядка распространения информации о свободных (незанятых) земельных участках, порядка изъятия и предоставления участков. «При отсутствии законных оснований горисполкомом принимались решения об изменении границ земельных участков без изменения их площадей. То есть фактически узаконивались самовольно занятые земли, расположенные за границей ранее предоставленных участков», — рассказали в Комитете госконтроля.

Брестским горисполкомом также неправомерно эксплуатировались объекты самовольного строительства, расположенные на участках, которые использовались не по целевому назначению. При этом не было принято мер реагирования по фактам нецелевого использования участков. КГК зафиксировал случаи использования для предпринимательской деятельности участков, которые предоставлялись для строительства и обслуживания жилого дома.

Помимо этого, комитетом зарегистрированы нарушения законодательства при определении размера ежегодной арендной платы за предоставляемые земельные участки: «В 2020-2022 годах при расчете арендной платы за земельные участки, предоставленные гражданам для строительства и обслуживания капитальных гаражей, не учитывались изменения, внесенные указом №160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности». В результате по семи договорам аренды годовая арендная плата была занижена в 28 раз».

Комитетом госконтроля будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц Брестского горисполкома. Специалисты дали Брестскому горисполкому рекомендации по устранению выявленных нарушений