63 года исполнилось бы первому Герою Беларуси Владимиру Карвату

28 ноября 1958 года – дата рождения Владимира Николаевича Карвата, которому первому было присвоено высокое звание «Герой Беларуси». Вчера ему бы исполнилось 63 года.

Владимир Карват родился в Бресте. В 1981 году окончил Армавирское высшее военно-авиационное училище летчиков, после чего был направлен для прохождения службы на Дальний Восток, в поселок Калинка Хабаровского края, где прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке.

В 1994 году по собственному желанию прибыл для прохождения службы в Вооруженные силы Республики Беларусь, где принял присягу на верность народу Беларуси. Был назначен начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Роковая трагедия в жизни летчика случилась 23 мая 1996 года. При выполнении ночного учебно-тренировочного полета на самолете Су-27П возник пожар. Машина, которая стала терять управление и падать, как раз пролетала над деревнями Арабовщина и Малое Гатище. С земли дали команду катапультироваться, но Карват принял решение максимально отвести самолет в сторону. Последние 14 секунд полета пилот прилагал все усилия, чтобы увести самолет от населенных пунктов.

Ценой собственной жизни Владимир Карват не допустил гибели людей на земле. Истребитель рухнул на поле между двумя деревнями.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 1996 г. № 484 подполковнику Владимиру Карвату присвоено звание «Герой Беларуси» (посмертно). Он был первым, кого в стране удостоили этого звания.