Афганский “День Победы”

Интернациональный долг выполнили 296 наших земляков. К сожалению, 9 из их домой не вернулись… В их честь в райцентре есть памятник, возле которого ежегодно 15 февраля собираются боевые товарищи, их близкие, военнослужащие, представители местной власти, трудовых коллективов и общественности. Под мирные залпы к подножию легли венки и цветы…

После митинга-реквиема его участники собрались в кинотеатре “Октябрь”. Внимание зрителей привлек видеоролик об Афганской войне. Черно-белые кадры пестрели горячими буднями воинов, для которых верность присяге и приказам командиров была бесспорной. Безусловно, в них узнавали себя и те, кто находился в зале.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич. Он отметил, что Афганистан – не просто история нашей страны, это символ воинского долга, стойкости и мужества советских солдат и офицеров. Своей жизнью на войне рисковали многие. Навечно остались молодыми Александр Зайченко из Микашевич, Николай Захарчук из Чебасово, Иван Зылевич из Бостыни, Павел Ковалевич из Дребска, Виктор Конопацкий из Дятлович, Анатолий Ковшик из Дворца, Михаил Мацкевич из Ракитно, Александр Труханович из Ситницы и Сергей Юрко из Велуты. Под глухие звуки метронома их память почтили стоя…

Те, кому посчастливилось вернуться на малую родину, услышали слова искренней признательности и теплые пожелания радости, счастья, благополучия. Анатолий Захаркевич вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Василию Коцуба, Николаю Тамашову, Владимиру Березко и Геннадию Губаревичу.

К боевым товарищам обратился лидер афганского движения на Лунинетчине Николай Ковалец, из рук которого получили нагрудные знаки: “За заслуги” І степени – Валерий Коваленко, Анатолий Лихтар и Владимир Журавлев; “За заслуги” II степени – Андрей Турчинович и Геннадий Конопацкий; “Ветеран Афганской войны” – Владимир Березко, Василий Панасевич и Анатолий Грицкевич. Ценными подарками поощрены Михаил Бут-Гусаим, Владимир Билиба и Ефим Кирзнер.

На сцене побывал еще с десяток воинов-интернационалистов. Пожелания в их адрес звучали от руководителей районных: совета ветеранов – Надежды Лозицкой, организаций ОО “Белорусский союз офицеров” – Владимира Журавлева и ОО “Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы” – Сергея Сойко. Каждое выступление чередовалось с хорошими номерами художественной самодеятельности. В песнях артисты прославляли память тех, кто вдали от Родины отдавал себя без остатка, смело смотрел смерти в глаза, терял друзей, но свой долг исполнил честно и безупречно.