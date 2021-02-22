“События прошедшего года – попытки разрушить устои государства – еще раз подтвердили тезис о том, что сильное государство должно уметь защищаться. И мы показали всему миру, что Беларусь готова с неуклонной твердостью и решительностью отстаивать свои национальные интересы, и если потребуется – то с оружием в руках, – сказал Виктор Хренин. – Патриотизм и готовность выполнить свой воинский долг, профессионализм военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, подтвержденный результатами участия армии в ходе разнообразных мероприятий международного формата, учений и результатов боевой подготовки, – свидетельство тому, что мирный труд и созидательное развитие надежно защищены”.

Министр отметил, что на протяжении всего ХХ и начала ХХI веков белорусский народ неоднократно проверялся на прочность и всегда с честью выходил победителем.

“С белорусским народом нельзя разговаривать с позиции силы, ведь это абсолютно бесперспективно. Мы – мирные люди, и для нас нет большей радости, чем спокойно жить и трудиться на родной земле. Наша страна никогда не была и не будет агрессором, источником зла и насилия. Но мы никому не позволим покушаться на стабильность в общем белорусском доме. Армия белорусского народа во все времена являлась надежным гарантом обеспечения суверенитета, независимости, конституционного строя и территориальной целостности, а ее военнослужащие-патриоты – примером доблести и чести”, – подчеркнул он.

День защитников Отечества – традиционно один из самых почитаемых праздников. “И это праздник с мужским характером, олицетворяющий собой связь поколений. Незримую связь всех, кто в различные периоды нашей истории с оружием в руках отстаивал право на мирный труд и созидание во имя потомков. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны особую дань уважения мы отдаем подвигу воинов Красной Армии. Совсем мало осталось тех, кому мы должны сейчас поклониться и поблагодарить за мирное небо. Помня уроки тех трагических и одновременно героических событий, наша задача – сделать так, чтобы наши дети никогда не узнали – что такое война”, – заявил Виктор Хренин.

По словам министра, в Беларуси бережно хранится память о тех, кто долгими дорогами войны шел к заветной Победе. “Низкий вам поклон, дорогие ветераны. К сожалению, после победной весны 45-го, мир не раз стоял у черты, за которой будущее человечества было довольно призрачным. И сегодня мы отдаем дань уважения ратному труду воинов Советской Армии, чье воинское мастерство в условиях сложнейшего стратегического противостояния позволило не допустить новой трагедии. Особая страница в истории Вооруженных Сил отводится воинам-интернационалистам – тем, кто первыми бросил вызов международному терроризму. И что бы сегодня ни говорили, как бы ни оценивали те события отдельные псевдоисторики и “аналитики”, – солдаты и офицеры выполнили свой долг с честью. Мужество, отвага и верность воинскому долгу воинов-интернационалистов – это яркий пример преемственности традиций воинов-фронтовиков”, – рассказал он.

Судьба каждого белоруса, так или иначе, связана с армией. “И сегодня мы говорим слова благодарности белорусскому народу. Народу, который вместе с другими братскими народами Советского Союза отстоял мир и свободу в годы Великой Отечественной войны. Народу, который своим трудом и мужеством восстановил страну в послевоенные годы. Мы говорим слова благодарности тем, кто строил независимую, сильную Беларусь уже в новейшей истории. Нам всем есть чем гордиться, и что защищать”, – констатировал Виктор Хренин.

Министр отметил, что за годы независимости под руководством Президента белорусский народ сделал то, что не удавалось сделать многим народам за многовековую историю. Мы построили самостоятельное независимое государство, модернизировали экономику, создали социальное государство. Государство, народ которого самостоятельно выбирает свой путь развития – независимый путь.

“Сегодня обеспечение национальной безопасности, в том числе военной, осуществляется в принципиально новых условиях. Мы становимся очевидцами того, что эскалация глобальной нестабильности и постоянной конфронтации – неизменные спутники XXI века. Система двойных стандартов, попытки решения экономических проблем с использованием силовых и гибридных методов воздействия – стали визитными карточками ряда государств. Глобализация мировых процессов вносит свои правки и в понимание вопросов подготовки современной армии. В эпоху глобализации даже самые могущественные державы не все самостоятельно решают. В связи с этим существенно возрастает и расширяется разнообразие и спектр оборонных задач, выполнять которые должны быть готовы Вооруженные Силы страны совместно с другими силовыми ведомствами”, – добавил Виктор Хренин.

Министр акцентировал внимание, что постоянное и планомерное наращивание военных потенциалов в соседних странах, усиление разведывательной деятельности в отношении Беларуси, а порой практически нескрываемые попытки навязать нам свою волю с использованием военной силы, вынуждают нас реагировать на эти выпады как самостоятельно, так и совместно с нашим главным стратегическим союзником – Российской Федерацией. И мы к этим выпадам готовы. “Процесс строительства и развития Вооруженных Сил, основанный на глубоком анализе и прогнозировании стратегической обстановки, позволил нам создать современные мобильные и высоко оснащенные Вооруженные Силы. Но главная наша ценность – это люди. Это солдаты, прапорщики и офицеры, для которых защита своего дома – Республики Беларусь – является смыслом всей жизни. Как глава военного ведомства, я хочу выразить слова особой благодарности родителям военнослужащих, матерям наших солдат, воспитавших достойных защитников Отечества. Благодарю вас за поддержку военного ведомства и высокую гражданскую позицию”, – заключил он.

Виктор Хренин поздравил военнослужащих с наступающим праздником. Пожелал мира и добра, новых успехов в воинской службе и труде на благо Беларуси.

Поздравление Президента ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси зачитал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Фото Сергея Шелега, БЕЛТА.