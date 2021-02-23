Концерт в честь Дня защитников Отечества

В Лунинецком ГДК состоялась праздничная программа. Ее участников приветствовал духовой оркестр под управлением Василия Дедина.

Продемонстрированный в самом начале видеоролик «Армия Беларуси» еще раз подтвердил, что надежный гарант безопасности в нашей стране – Вооруженные Силы. Нам есть, чем и кем гордиться. Праздник 23 февраля олицетворяет преемственность лучших традиций служения Родине. В этот день свято чтут подвиги солдатов, которые ценой собственной жизни отстояли мир на нашей земле. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. В советский период достойно исполнили свой интернациональный долг воины-афганцы. Об этом вел речь председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, обращаясь к присутствующим.

Руководитель депутатского корпуса вручил высшие награды районного уровня. Их удостоены активисты районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Валерий Катунин, Андрей Турчинович и Николай Олешкевич, представители райвоенкомата: начальник мобилизационного отдела Алексей Майоров и ведущий специалист мобилизационного отдела Вячеслав Романович, военнослужащие в/ч 65408 Руслан Качалкин и Александр Климович, начальник 2-го радиотехнического центра в/ч 25886 Павел Хотько и председатель первичной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы» Сергей Сойко.



К теплым словам поздравлений присоединились и.о. военного комиссара Лунинецкого и Ганцевичского районов подполковник Алексей Майоров и председатель районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Владимир Журавлев. Они также наградами почествовали коллег, которые достигли высоких результатов в служебной и иной деятельности.



Каждое выступление чередовалось с прекрасными музыкальными номерами, подготовленными лучшими коллективами и солистами художественной самодеятельности.