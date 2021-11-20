Министр обороны рассказал, появятся ли в Беларуси “Искандеры” и российские военные базы

Беларусь хотела бы иметь у себя ракетные комплексы российского производства “Искандер”. При этом в стране нет необходимости дополнительно размещать те или иные российские военные базы, так как в рамках существования региональной группировки войск между союзниками выработан другой механизм взаимодействия. Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу “Аль-Джазира”, сообщает БЕЛТА.

“Искандер” – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа (по вопросу возможности поставки в Беларусь этих ракетных комплексов. – Прим. БЕЛТА) по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. Мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс, и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя, можно сказать, мы его уже имеем. У нас (с Россией. – Прим. БЕЛТА) есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если будет такая необходимость, прибудет на нашу территорию и будет выполнять задачи”, – заявил министр обороны.

“Работу по “Искандеру” мы, конечно, будем вести дальше с нашими российскими коллегами. Думаю, он тоже у нас в скором времени появится”, – добавил Виктор Хренин.

В интервью он также рассказал, что наряду с этим Беларусь разрабатывает и собственные ракетные системы. Это, в частности, реактивная система залпового огня “Полонез” с дальностью до 300 км, которая уже состоит на вооружении белорусской армии. В текущем году на полигоне Сары-Шаган в Казахстане белорусские ракетчики выполнили боевые пуски из РСЗО “Полонез”. “Отклонение от цели этих ракет было одной – 2 м, другой – 4 м. Это очень хорошие результаты”, – отметил министр.

Министр обороны также ответил на вопрос, не актуализирует ли рост активности НАТО у границ Союзного государства вопрос размещения в Беларуси российских военных баз.

“Даже словами нашего Президента отвечу: а зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть Союзное государство, есть понятие “региональная группировка войск”, в которую входят вся армия Беларуси и часть сил и средств от Российской Федерации, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно, – сказал Виктор Хренин. – Если будет необходимость, Россия совсем рядышком, они все будут у нас на территории. Размещать дополнительно авиационные, еще какие-то базы… Да они не нужны”.

Министр констатировал, что некоторые соседние с Беларусью государства размещают на своей территории военные базы других государств, но в случае белорусско-российского сотрудничества в этом действительно нет необходимости. “Мы выработали другой механизм с нашим стратегическим союзником, мы готовим свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовываем совместное дежурство. Мы изучаем новую технику, опыт, где-то своим делимся опытом. Вот и все. Поэтому никаких баз не будет. Но если понадобится, то здесь, как сказал Президент, будет хоть вся российская армия”, – подчеркнул он.