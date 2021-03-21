Огненная сестра Хатыни

У людской памяти нет срока давности, особенно когда речь идет о датах и событиях, которые выстрадали миллионы людей. Они до сих пор чувствуются щемящей болью в судьбах многих поколений, напоминая о себе сотнями захоронений по всей Беларуси. В Ситницком Дворе прошел митинг-реквием в память о жителях, сожженных в годы Великой Отечественной войны.

В годы оккупации на территории Синкевич и окрестных деревень активно действовали подпольная комсомольская организация и партизанский отряд имени Кирова. На их счету много боевых операций, включая разгром фашистского гарнизона и взрыв железнодорожного моста. 8 ноября 1942 года каратели решили расправиться с Ситницким Двором. Однако в деревне их встретил дружный отпор лесных мстителей, которые в итоге отступили под давлением оккупантов. После боя часть местных жителей ушла в леса вместе с защитниками. 12 ноября 1942 года карательный отряд вернулся… Все кто остался дома, принял мученическую смерть от рук фашистов, сам же Ситницкий Двор был стерт с лица земли.

После Великой Отечественной войны деревня, название которой выбито на мраморных плитах мемориального комплекса «Хатынь», возродилась. В память о жертвах той страшной трагедии на месте братской могилы в 1953 году установили обелиск, который несколько раз обновлялся. Нынешний вид это священное место приобрело два года назад благодаря участию спортивного клуба «Юна»…

У братской могилы и.о. председателя Синкевичского сельисполкома Ольга Клевжиц еще раз напомнила о той страшной странице в истории Лунинетчины. Настоятель мокровской церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы Александр Вабищевич отслужил заупокойную литию о погибших мирных жителях.

Представители исполнительной власти, «Белой Руси», различных общественных и ветеранских организаций и другие участники памятного мероприятия почтили память земляков минутой молчания и возложили венки. Трогательно и проникновенно прозвучали стихотворениях и песенные номера в исполнении учеников микашевичской СШ №1, которые в этот день также несли вахту памяти у обелиска.

Современники знают о Великой Отечественной войне, в большинстве своем, только из кинофильмов, уроков истории и литературных произведений, рассказов уже немногочисленных очевидцев. Несмотря на это, события 1941-45 гг. имеют по-прежнему огромную важность и значимость, в том числе для представителей подрастающего поколения. Поэтому мужество и самоотверженность земляков будут жить еще долго в памяти благодарных наследников.