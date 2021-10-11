Почетный гражданин Лунинецкого района Павел Добринец отмечает день рождения

В преддверии Покровы Пресвятой Богородицы посчастливилось родиться Почетному гражданину Лунинецкого района, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Добринцу. С его чествования началась эта рабочая неделя.

Теплые и сердечные пожелания в адрес 97-летнего именинника звучали от главы депутатского корпуса Виктора Рафаловича и заместителя председателя райисполкома Владимира Ковалевича. Вручив Павлу Акимовичу букеты цветов, подарки, приветственный адрес и почетную юбилейную медаль от Белорусского фонда мира, гости пожелали, чтобы и на сотый день рождения он был в таком же боевом духе, вел активный образ жизни и посвящал себя общественным делам.

Услышанные пожелания очень растрогали именинника: «Спасибо за внимание. Слава Богу за то, что еще живу…». Долголетия вам, Павел Акимович! Пусть хватает сил и энергии на пути к вековому юбилею!