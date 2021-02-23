Подержать оружие в руках смогли старшекласcники Лунинской школы

Экскурсию для 9-10 классов нашей школы организовали при помощи заместителя начальника по идеологической работе радиотехнического центра Максима Дударева.

Следует подчеркнуть, что в свое время центр взял шефство над нашей школой. Для юных гостей знакомство с жизнью военнослужащих началось с построения на плацу. Сначала Максим Сергеевич рассказал ученикам об истории и современном состоянии воинской части, а потом мальчики и девочки промаршировали в казарму. Там их ждала выставка боевого оружия.

Солдаты показали, как собирается и разбирается автомат, дали примерить бронежилет и каску. Была у подростков возможность и себя проявить – самим попытаться собрать и разобрать оружие. Дело нелегкое, но с ним должны справиться те, кто собирается служить в армии. Школьникам показали и условия – места для сна, столовую, комнаты для чтения книг и журналов, зал для занятий спортом.

Финалом экскурсии стала демонстрация боевой техники! Юные земляки с восторгом слушали военных, которые рассказывали, для чего и как работают эти машины. Всех секретов, конечно, не выдали, зато можно было заглянуть внутрь.

Встреча оказалась насыщенной на разговоры и интересные открытия. Особую полезность ощутили ребята – будущие защитники Отечества. Они получили полную и достоверную информацию о службе в армии. Возможно, для кого-то этот визит станет определяющим фактором в выборе профессии. Но в любом случае такие встречи играют важную роль в становлении патриотов.

Алла КУРАК, заместитель директора по воспитательной работе Лунинской ясли-сад-средней школы.