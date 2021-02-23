Школьники побывали на аэродроме

Как рассказал заместитель командира по идеологической работе в/ч 65408 Геннадий Сирошик, школьникам продемонстрировали специальную военную технику. Учащиеся познакомились с бытом и условиями проживания солдат. Для юных гостей провели экскурсию по аэродрому, занятие по сборке и разборке оружия. Также юноши и девушки смогли почувствовать себя в роли руководителя полетов воздушных судов.