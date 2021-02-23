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Школьники побывали на аэродроме

В преддверии празднования Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в войсковой части 65408 для 11-классников СШ №4 г. Лунинца был проведен День открытых дверей.

Как рассказал заместитель командира по идеологической работе в/ч 65408 Геннадий Сирошик, школьникам продемонстрировали специальную военную технику. Учащиеся познакомились с бытом и условиями проживания солдат. Для юных гостей провели экскурсию по аэродрому, занятие по сборке и разборке оружия. Также юноши и девушки смогли почувствовать себя в роли руководителя полетов воздушных судов.

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