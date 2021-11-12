Среди лучших военнослужащих – лунинчанин Дмитрий Чумак

Первые военнослужащие 115 зенитного ракетного полка покинули армейский строй и безусловно каждый, кто выслужил установленные сроки срочной военной службы в праве называться достойным защитником нашего Отечества.

За полтора года службы они освоили многие образцы вооружения и техники. Участвовали в ряде учений как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, где на практике показали высокую организованность, дисциплину, мужество и выучку. Лучшие военнослужащие дивизиона по традиции получили награды за образцовое выполнение служебных обязанностей.

Уроженец Лунинетчины сержант Дмитрий Чумак в числе чествуемых и одних лучших военнослужащих 1 зенитного ракетного дивизиона. Дима проявил себя с первых дней службы и имеет практически все виды поощрений.

Коллектив подразделения во главе с командиром дивизиона подполковником Алексеем Ивановым говорит огромные слова благодарности маме Дмитрия за воспитание сына. По традиции военнослужащие посадили тую, как память о славных боевых буднях и службе в 115 зенитном ракетном полку.

Игорь Мастерков, заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе