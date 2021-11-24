Стать офицером Вооруженных Сил Беларуси

Уважаемые выпускники!

Если вы желаете стать офицерами Вооруженных Сил Республики Беларусь, настоящими защитниками Отечества и продолжателями лучших традиций белорусского воинства, ждем вас в межрайвоенкомате.

Государство и общество всегда высоко оценивает роль офицера в обеспечении национальной безопасности. Сегодня действующим офицерам Вооруженных Сил обеспечено достойное денежное довольствие, жилье, возможность карьерного роста, социальные льготы и уважение в обществе.

Высшие военно-учебные заведения Республики Беларусь и Российской Федерации ждут вас в качестве курсантов.

В отделе призыва на военную службу Лунинецкого ОРВК (г. Лунинец, ул. 17 Сентября, 20) организован пункт по военно-профессиональной ориентации. Если вас интересуют вопросы поступления в военно-учебные заведения, приходите к нам. Справки по телефону 6-26-49.