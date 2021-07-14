Свою первую тысячу километров Василий Богук проехал в Афганистане

«Счастливого пути!», – такие слова каждое утро на протяжении почти четырех десятилетий слышит Василий Богук. За это время микашевичский житель перевез не одну тонну всевозможных грузов, увидел много самых разных городов, поселков и деревень. Но до сих пор память регулярно возвращает его в далекий Афганистан, по дорогам которого в юности мужчина проехал свои первые несколько тысяч километров.

– Детство прошло в Ситнице, – рассказывает Василий Иванович. – Младший из четырех детей, я рос подвижным, шустрым и любознательным ребенком, которому до всего было дело. Однако больше меня тянуло к технике. Поэтому еще совсем мальчишкой дал себе слово: вырасту – обязательно буду работать на автомобиле.

После окончания средней школы одноклассники В.И. Богука выбрали самые различные профессиональные пути. Мой собеседник же записался на курсы водителей при Лунинецком ДОСААФ и получил права шофера 3-го класса, которые соответствуют современным категориям «В» и «С». Не прошло и полгода после этого события, как он получил повестку из военкомата.

– Большая часть призывников весны-1983 состояла из молодых водителей – выпускников ДОСААФ, – вспоминает Василий Богук. – Из них 6 человек, включая меня, попали на службу в Афганистан. Правда, об этом я узнал гораздо позже. Ну а тогда, 38 лет назад, мой путь лежал в Брест, где прошла последняя медкомиссия. Уже из областного центра нас отправили в Марьину Горку. Здесь новобранцев из разных уголков Беларуси сформировали в один большой воинский эшелон численностью более 200 человек и железнодорожным транспортом доставили в Усть-Каменогорск.

Именно там, на востоке Казахстана, солдатам-срочникам официально сообщили о том, о чем многие из них уже и так догадывались. Им предстояло служить в составе советских войск в Демократической Республике Афганистан.

– На тот момент наш ограниченный контингент уже не первый год находился в далекой южной стране, многие уже слышали о непростой службе и человеческих потерях, – подчеркивает Василий Иванович. – Поэтому парни по-разному восприняли эту новость. Были и такие, кто пытался по тем или иным причинам избежать отправки в Афганистан. В целом же мысли о том, что нас ждет уже через несколько месяцев, не покидали ни во время теоретических занятий, ни на строевой подготовке, ни в нарядах, ни на отдыхе. Между тем, 3-месячная специальная подготовка в различных частях велась серьезная. Командиры понимали, что там, на войне, у нас нет права на ошибку, а от наших знаний и умения будет зависеть не только собственная жизнь, но и товарищей. Поэтому когда 28 мая 1983 года мы приняли воинскую присягу, многие из ровесников, в том числе и я, перевели дух. Закончился период ожидания и неизвестности. Со дня на день нас отправят к месту основной службы.

Афганистан начался для В.И. Богука только месяц спустя после воинской присяги. Самолет с группой солдат приземлился на аэродроме в районе города Шинданд. Там дислоцировался разведвзвод отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона, где Василий Иванович два года прослужил водителем военно-штабной машины, бронетранспортера и другой техники. Выполнять задачи приходилось по всей территории республики, ведь без представителей их подразделения за пределы части не выезжала ни одна транспортная колонна, не проходила ни одна боевая операция.

– Афганистан – страна контрастов в прямом и переносном смысле этого слова, – говорит ветеран. – Днем – духота и жара, для белорусов просто неимоверная. Ночью – холодно, особенно в горах. Но больше всего поражали местные жители, включая детей. Некоторые могли в глаза улыбаться, а повернись к ним спиной – нож всунут или гранату бросят. Пришлось быстро повзрослеть, научиться разбираться в людях. Конечно, было страшно, особенно поначалу. Со временем это чувство отошло на второй план. Скорее переживал за родителей, братьев и сестру, чем за себя. Но до сих пор непреходящей болью отзываются в сердце и душе имена сослуживцев и земляков, погибших на той далекой земле. На мой взгляд, их могло быть гораздо больше, если бы не собаки, специально натасканные на поиск мин, «растяжек» и других взрывных устройств. На счету овчарок нашего инженерно-саперного батальона сотни спасенных человеческих жизней.

Василий Иванович вспоминает, что свое боевое крещение прошел уже в первые сутки нахождения в Афганистане, когда их часть ночью обстреляли мощным «огнем». Не успели отдохнуть после возвращения после очередной операции, как командир «нарезал» следующие цели. Представители его батальона обеспечивали сопровождение транспортных колонн, занимались разминирование автомобильных и караванных дорог, устанавливали минные заслоны, осуществляли другие важные задачи. Одна из таких «поездок» закончилась для ветерана войны в Афганистане госпиталем – бронетранспортер, которым он управлял, подорвали из гранатомета.

– В том раз мы сопровождали груз с боеприпасами и продуктами питания, который ждали на одной из «точек» по охране топливного трубопровода, – вспоминает мужчина. – Не успели отъехать от базы батальона на 5-6 километров, как колонну обстреляли. Один из снарядов угодил в наш БТР: мощный удар, который оторвал колеса с правой стороны и расколол броню, яркое синее пламя и я потерял сознание. Меня вытянули сослуживцы.

На восстановление после ожога глаз, ранения правой ноги и выхода из предконтузионного состояния ушло примерно месяца два, и Василий Иванович вновь вернулся дослуживать в Афганистан, с которым окончательно попрощался только весной 1985 года. Практически в это же время он устроился в филиал «Автобаза» райпо, где работает до сих пор. За эти годы довелось управлять разной техникой, но он всегда относился бережно к любому автомобилю, независимо от того, новый он или старый. Неисправности устранял сам или с помощью коллег. Надежного, внимательного и ответственного работника ценят и в транспортной организации. Ведь В.И. Богук – человек, неравнодушный к общему делу. А еще активист городской организации союза ветеранов войны в Афганистане» не остается в стороне от патриотического воспитания детей, участвует во всех мероприятиях первички.

– Пережитое на той чужой земле нельзя забыть, как нельзя забыть друзей и боевых товарищей, которые погибли там, – констатирует воин-интернационалист. – Любая война – это страх, боль и ужас. Поэтому наша главная задача – научить подрастающее поколение дорожить мирным небом, ценить жизнь, дружбу, любовь, беречь друг друга и всегда оставаться людьми. Защитники необходимы своей Родине не только в случае военных действий – ничуть не в меньшей степени они нужны для того, чтобы их не случилось. Стараемся на своем примере показать молодежи, что служба в армии: это – престиж и уважение, а не какая-то повинность, принудительная обязанность. Для моего сына, как и для меня, Вооруженные силы стали прекрасной наукой о честности, смелости, чести, доблести, терпения и воспитании других душевных качеств, сформировать которые в домашних условиях в подрастающем мужчине невозможно.