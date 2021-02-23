Традицицонный конкурс “А, ну-ка, парни” прошел в СШ №2 г. Лунинца

Будущие защитники Отечества проявили не только силу, ловкость, меткость, но и артистизм, смекалку и умение работать в команде. Представители среднего звена соревновались в дартсе, отжимания от пола и приседании на одной ноге, а вот у старшеклассников задания были более сложными.

В конкурсе “Снаряжение магазина учебными патронами” лучшие результаты показали Артем Ногач (10 класс), Владислав Ванюк (9-й) и Егор Скрибка (11-й). В одевании противогаза равных не нашлось Максиму Вереничу (9-й), Вадиму Пашкевичу (11-й) и Максиму Карпцу (10-й). В стрельбе из пневматической винтовки победу праздновали Илья Давидюк (11-й), Андрей Мозырчук (10-й) и Александр Кравчук (9-й). В тройку призеров в соревновании по подниманию гири весом 16 килограммов вошли Роман Мурзак (11-й), Максим Карпец (10-й) и Денис Ярохович (9-й).



Все ребята – молодцы! Одноклассники активно поддерживали своих героев. Праздничная программа получилась веселой, задорной и увлекательной! Спасибо ведущим – Ангелине Карульской и Нине Городковец, а также Милане Кипень, которые порадовали зрителей музыкальными композициями. Также теплые слова благодарности адресуем Лунинецкой ГОС ДОСААФ за сладкие призы для всех участников конкурса!

Ирина Некрашевич, заместитель директора по воспитательной работе СШ №2 г. Лунинца.