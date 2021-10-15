В Лунинецко-Ганцевичском военкомате поздравили мам

В военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского районов прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню матери.

В учреждении, деятельность которого больше касается мужчин, служит много представительниц прекрасного пола, воспитывающих детей. Им адресовались цветы и наилучшие пожелания от коллег и руководства. Приятным сюрпризом стали так же поздравления от председателя районной организации РО «Белорусский союз женщин» главного врача ЦРБ Светланы Хлебус.

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