В военные учебные заведения объявлен дополнительный набор
– В соответствии с решением Министра обороны для доукомплектования военных учебных заведений Республики Беларусь на места, определенные контрольными цифрами и оставшиеся вакантными, проводится дополнительный набор граждан, – сообщил полковник Владимир Коховец, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов.
Сроки проведения дополнительного набора: прием документов – с 3 по 7 августа; зачисление абитуриентов – по 8 августа.
Профессиональный отбор кандидатов на обучение будет проводиться на базе Военной академии Республики Беларусь комиссией по профессиональному набору.
Если у вас есть желание участвовать в профессиональном отборе, обращайтесь в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов (ул. 17 Сентября, 20).
При себе нужно иметь:
– паспорт гражданина Республики Беларусь,
– оригиналы документов об образовании и приложения к ним,
– оригиналы сертификатов централизованного тестирования, пройденного в Республике Беларусь,
– результаты медицинских исследований.