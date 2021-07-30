В военные учебные заведения объявлен дополнительный набор

Возможно, вы давно мечтали о генеральских звездах. Или именно сейчас, в эту минуту, читая заметку, твердо решите, что будете строить военную карьеру. В любом случае не упускайте свой шанс, если искренне хотите стать дипломированным защитником Родины. Ведь такая профессия есть и без образования сегодня не обойтись!

– В соответствии с решением Министра обороны для доукомплектования военных учебных заведений Республики Беларусь на места, определенные контрольными цифрами и оставшиеся вакантными, проводится дополнительный набор граждан, – сообщил полковник Владимир Коховец, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов.

Сроки проведения дополнительного набора: прием документов – с 3 по 7 августа; зачисление абитуриентов – по 8 августа.

Профессиональный отбор кандидатов на обучение будет проводиться на базе Военной академии Республики Беларусь комиссией по профессиональному набору.

Если у вас есть желание участвовать в профессиональном отборе, обращайтесь в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов (ул. 17 Сентября, 20).

При себе нужно иметь:

– паспорт гражданина Республики Беларусь,

– оригиналы документов об образовании и приложения к ним,

– оригиналы сертификатов централизованного тестирования, пройденного в Республике Беларусь,

– результаты медицинских исследований.