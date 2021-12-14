Присяга

Заинтересовать учащихся

В учреждениях образования района проведены мероприятия по профессиональной ориентации учащихся, в которых принимал участие старший преподаватель факультета ПВО Военной академии Республики Беларусь  майор Дмитрий Бухтиаров.

Состоялись встречи с 10-11-классниками: в Лунинце – СШ №№1, 2, 4 и гимназии, в Микашевичах – СШ №№1 и 2, гимназии имени В.И. Недведского. Кроме Дмитрия Викторовича, поступать в высшие военные учебные заведения ребят агитировали заместитель начальника по идеологической работе 2 радиолокационного узла майор Сергей Мизевич, начальник отдела призыва на военную службу межрайвоенкомата подполковник Руслан Клюкач. Гости ответили на интересующие вопросы юных земляков, в том числе об основных правилах и особенностях вступительной кампании.

Двери Военной академии Республики Беларусь всегда открыты для умных, креативных и целеустремленных девчат и юношей. Ждем вас, будущие курсанты!

Владимир КОХОВЕЦ, полковник, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Бресткой области.

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