Приветствие Президента и лунинчане на форуме городов-побратимов в Пскове

Встречи городов-побратимов вносят весомую лепту в наращивание стратегического партнерства в рамках Союзного государства, активизацию деловых и человеческих контактов. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России в Пскове. Приветствие озвучил заместитель председателя Минского облисполкома, заместитель председателя Белорусской общественной организации «Породненные города» Иван Маркевич

«Во многом благодаря предметному участию породненных городов реализуются совместные проекты, определяются новые актуальные приоритеты, разрабатываются программы, направленные на расширение хозяйственных связей, дальнейшую интеграцию и повышение благосостояния населения»,- говорится в приветствии.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне напряженной международной обстановки, роста нестабильности в мире и отдельных регионах. В этой ситуации как никогда важно сохранять и упрочивать узы дружбы, развивать взаимодействие по всем направлениям, совместными усилиями обеспечивать безопасность на нашей земле», — отмечается в документе.

Президент Беларуси пожелал участникам мероприятия успешной работы‚ удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений во имя процветания белорусского и российского народов.

На встречу собрались представители около 60 городов Беларуси и России. Во время пленарного заседания и работы по секциям речь будет вестись об укреплении двустороннего сотрудничества, в том числе в области экономики, социальной сферы, культуры и образования.

На помним, что в эти дни форум проходит в Пскове и в составе белорусской делегации – представители Лунинецкого района: председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Аксенова и заместитель генерального директора РУПП «Гранит» Сергей Литвицкий

Наши земляки работают по секциям: «Современные формы организации сотрудничества в сфере образования и области молодёжной политики», «Сотрудничество в области культуры и туризма» и «Экономическое сотрудничество»

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