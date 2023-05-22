Общество

Приём документов в Брестскую санаторную школу-интернат

22.05.2023
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С 1 по 23 июня 2023 года ГУО «Брестская санаторная школа-интернат» будет осуществлять прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся V-IX классов, нуждающихся в лечении болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (сколиоз, кифоз, врожденная аномалия развития (ВАР), болезнь Шейермана-Мау и др.) и впервые поступающие в школу, на 2023/2024 учебный год.

Для зачисления в школу-интернат необходимы следующие документы:

заявление родителей (законных представителей);

заключение врачебно-консультационной комиссии – необходимо получить в поликлинике по месту жительства, предоставить в школу-интернат (лично, по факсу: (80162)55-00-54, по e-mail: schi@brest.by) и получить справку-подтверждение о зачислении;

копия свидетельства о рождении;

паспорт гражданина Республики Беларусь (при наличии) или иной документ, подтверждающий личность законного представителя учащегося;

медицинская справка о состоянии здоровья с указанием группы здоровья (форма 1 здр/у-10);

документы, подтверждающие право учащегося на льготы при приёме в санаторную школу-интернат;

личное дело учащегося – необходимо получить в школе по месту жительства после предъявления справки о зачислении в ГУО «Брестская санаторная школа-интернат».

Телефоны горячей линии: (80162)55-00-54 (секретарь Мельничук Наталья Викторовна), (80162)55-00-53 (директор Ковшик Владимир Леонтьевич).

E-mail: schi@brest.by. Адрес сайта: school-internat.brest.by.

 

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