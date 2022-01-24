ОбществоРеферендум

Приём граждан депутатом Брестского областного Совета депутатов (Лунинецкий район)

24.01.2022
30

24 января 2022 года с 16.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет директор ОАО «Лунинецкий молочный завод», депутат Брестского областного Совета депутатов Карпец Сергей Федорович по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу:

г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Прокуратура Брестской области: свыше Br873 тыс. взыскано с не отработавших по распределению выпускников

Прокуратура Брестской области: свыше Br873 тыс. взыскано с не отработавших по распределению выпускников

24.01.2022
Photo of Аналитик о референдуме: мы переходим на этап укрепления суверенитета страны

Аналитик о референдуме: мы переходим на этап укрепления суверенитета страны

23.01.2022
Photo of Проверки Госконтроля: состояние, сохранность и организация ремонта сельхозтехники

Проверки Госконтроля: состояние, сохранность и организация ремонта сельхозтехники

23.01.2022
Photo of 58 дзяцей і ўнукаў у Марыі Гусціновіч з Кажан-Гарадка (Лунінецкі раён)

58 дзяцей і ўнукаў у Марыі Гусціновіч з Кажан-Гарадка (Лунінецкі раён)

23.01.2022
Photo of Спасатели проведут республиканскую акцию “Безопасность – в каждый дом!”

Спасатели проведут республиканскую акцию “Безопасность – в каждый дом!”

23.01.2022
Photo of Как изменился проект Конституции после обсуждения?

Как изменился проект Конституции после обсуждения?

23.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть