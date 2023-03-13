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Приём граждан в Лунинце проведёт начальник Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда

13.03.2023
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15 марта 2023 года в Лунинецком райисполкоме  с 10-00 до 12-00 личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет начальник Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Андрикевич Владимир Викторович (в компетенцию Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда входят вопросы соблюдения законодательства о труде и об охране труда).

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