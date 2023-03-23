Приём граждан в Лунинце проведёт правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси

30 марта 2023 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов будет организован прием граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Анатолием Михайловичем Петручиком.

Обратившиеся на прием смогут получить консультативную помощь по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

в Учреждении образования “Центр детского творчества г. Лунинец” по адресу в г. Лунинце: пл. Ленина, 12 с 09:00 до 11:00 и в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 11:15 до 13:15 по адресу г. Лунинец: ул. Красная, 1, каб. 503.

Предварительно вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Игорю Ивановичу Гапону по телефону 2-28-63.