Признания ЧЕЧКО: расстрельные отряды, мародерство. Что на самом деле происходило на границе Польши? (видео)

Массовые убийства беженцев в приграничье организовала польская военная контрразведка. Новые шокирующие подробности сегодня рассказал Эмиль Чечко, которого привлекли для спецоперации на границе. Спустя несколько месяцев польский солдат бежал в Беларусь. И уже несколько раз общался с журналистами.

Признания Чечко произвели эффект разорвавшейся информационной бомбы. Они не только дают чёткое понимание происходящего на границе с Польшей, но и проливают свет на преступления Варшавы.

В мировом сообществе ни слова о расследовании, никакой реакции со стороны западных правозащитников и демонстративное игнорирование фактов. Этот феномен уже получил название «казус Чечко», ярко показывая двойственность европейских либеральных ценностей.

Подробности новых признаний польского солдата – в репортаже.