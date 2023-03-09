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Признания диверсанта СБУ в Беларуси | Кадры допроса | Разоблачаем фейки беглых. План Б (видео)

09.03.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Соответствующие заявления глава государства сделал во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу

Кто курировал террориста, и причем здесь украинские спецслужбы? Как он планировал сбежать из Беларуси? Фейки Азарова! Смотрите в видео!

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