Признания диверсанта СБУ в Беларуси | Кадры допроса | Разоблачаем фейки беглых. План Б (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Соответствующие заявления глава государства сделал во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу

Кто курировал террориста, и причем здесь украинские спецслужбы? Как он планировал сбежать из Беларуси? Фейки Азарова! Смотрите в видео!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram