Призёром Кубка WRPF/WEPF BELARUS по пауэрлифтингу стал работник РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

4-6 ноября в Минске прошел VII открытый Кубок WRPF/WEPF BELARUS по пауэрлифтингу без экипировки (с использованием коленных бинтов), троеборью, двоеборью, тяге становой, жиме лежа, народному жиму, жиму лежа в однослойной экипировке и жиму лежа в софт-экипировке.

В числе сильнейших представителей паурлифтинга и других силовых дисциплин Республики Беларусь был маркшейдер предприятия РУПП «Гранит» Роман Савич. Он выступил в дисциплине «Народный жим штанги». Спортсмена представлял представитель спорткомитета РУПП «Гранит», начальник службы АТП Александр Круковский.

По итогу соревнований Роман Савич занял призовое третье место.

По информации РУПП «Гранит»

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