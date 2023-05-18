Проблема педофилии. Как уберечь детей – рассказывают специалисты

В настоящее время во всем мире, а также в Республике Беларусь, наблюдается рост противоправных деяний, связанных с педофилией и оборотом детской порнографии, а также иных преступлений сексуального характера, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних.

Основным источником информации при возбуждении уголовных дел по фактам сексуального насилия в отношении детей остаются заявления от родителей (законных представителей) несовершеннолетних, которые пострадали от противоправной деятельности. Вместе с тем выявление данных преступлений осложняется нежеланием ряда взрослых и самих детей разглашать сведения о случившемся, что позволяет таким уголовно наказуемым деяниям длительное время оставаться неочевидными. Зачастую сам факт насилия становится очевидным, когда пострадавшие обращаются в медицинские учреждения.

В ходе служебной деятельности сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних непосредственно взаимодействуют с несовершеннолетними и лицами, на которых возложены обязанности по их воспитанию, посещают места их проживания и учебы, в связи с чем имеется возможность первоначально реагировать на поступающие заявления и сообщения, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Дети имеют право и должны сказать «нет» любому, кто намеревается причинить им вред в любой форме.

Дети не должны стесняться громко звать на помощь, преступника это остановит.

Дети должны находиться на улице к кругу друзей, но только с теми, кого знают родители и не позже 23.00 часов.

Если относительно какого-то незнакомца у подростка возникли подозрения, нужно сразу же сменить маршрут, выйти на другой остановки (автобуса, троллейбуса). Сделать вид по телефону, что на улице его встретят родители. Надо сказать это громко в трубку телефона.

Особое внимание подросток должен обращать на автомобили, которые проезжают мимо. Если возникли подозрения или реальная угроза, надо перейти на противоположную сторону улицы или бежать в сторону, противоположную движению автомобиля.

Родителям надо обращать внимание на увлечение детей сексуальной литературой, видео фильмами с эротическими сценами.

Преступники могут применить не только насильственные, но и соблазнительные приемы. Они могут предложить конфеты, мороженное, игрушки, либо обещать показать, что-то интересное, позвать поиграть в компьютерные игры у него дома.

Нередко преступником оказывается человек, который находится с детьми и подростками в каких-либо повседневных контактах (руководит кружком, секцией, занимается репетиторством).

Общаясь в социальных сетях Интернета, преступники, как правило, представляются подростками, используя их манеру общения и тактические приемы в целях завладения интимными фотографиями или видеоизображениями и последующего шантажа.

Так им проще найти общие интересы с несовершеннолетним, наладить психологический контакт, совершить те или иные груминговые преступления (секстинг, сексчатинг, сексторшн).

Груминг – склонение детей к действиям сексуального характера с использованием сети интернет.

Сексчатинг – это общение на сексуальные темы.

Секстинг – пересылка сообщений и изображений интимного содержания.

Сексторшн – представляет собой шантаж с использованием материалов интимного характера.

В связи с этим, родителям стоит обратить больше внимания на сексуальное воспитание своих детей и озаботиться тем, что делают их дети в сети интернет, с кем они общаются, и если круг общения гораздо старше, которые общаются активно с ребенком, а тем более затрагивают сексуальные темы, то родителям по данным поводам следует сильно насторожиться.

По информации ИДН Московского РУВД г.Бреста