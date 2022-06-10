Проблемы вывоза зерна из Украины: преступное упрямство Киева, ультиматум Минска и помощь Лукашенко (видео)

Когда у новой детской поликлиники Президент общался с журналистами, некоторые уже знали, что Глава государства спешит на телефонный разговор с главой ООН Антониу Гутерришем. Но до звонка тема была не для печати. Впрочем, Александр Григорьевич не выдержал и признался всем, с кем будет говорить. Через час уже все узнали, что Минск поставил ультиматум ООН и «мировому сообществу», что было очень сильно – и что взорвало мозг беглым.