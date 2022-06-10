ОбществоПолитика

Проблемы вывоза зерна из Украины: преступное упрямство Киева, ультиматум Минска и помощь Лукашенко (видео)

10.06.2022
28

Когда у новой детской поликлиники Президент общался с журналистами, некоторые уже знали, что Глава государства спешит на телефонный разговор с главой ООН Антониу Гутерришем. Но до звонка тема была не для печати. Впрочем, Александр Григорьевич не выдержал и признался всем, с кем будет говорить. Через час уже все узнали, что Минск поставил ультиматум ООН и «мировому сообществу», что было очень сильно – и что взорвало мозг беглым.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of На Брестчине задержаны более 20 человек, воровавших деньги через интернет (видео)

На Брестчине задержаны более 20 человек, воровавших деньги через интернет (видео)

10.06.2022
Photo of МОТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ, ЛИШАЮЩУЮ ЛЮДЕЙ ПРАВА НА ТРУД

МОТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИТИКУ, ЛИШАЮЩУЮ ЛЮДЕЙ ПРАВА НА ТРУД

10.06.2022
Photo of Места для купания в Лунинецком районе и меры безопасности

Места для купания в Лунинецком районе и меры безопасности

10.06.2022
Photo of Лукашенко: эффективная работа с населением — это индикатор профпригодности власти на местах (видео)

Лукашенко: эффективная работа с населением — это индикатор профпригодности власти на местах (видео)

10.06.2022
Photo of Организациям и ИП с 1 июля предоставят право временно не начислять амортизацию

Организациям и ИП с 1 июля предоставят право временно не начислять амортизацию

10.06.2022
Photo of Стипендиаты Брестского областного комитета профсоюза работников АПК (Лунинецкий район)

Стипендиаты Брестского областного комитета профсоюза работников АПК (Лунинецкий район)

10.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть