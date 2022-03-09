Пробное тестирование по единому экзамену, который вводится с 2023 года, можно пройти на сайте РИКЗ

Пробное тестирование по единому экзамену, который вводится в Беларуси с 2023 года для выпускников учреждений общего среднего образования, гимназий и лицеев, можно пройти на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На данном сайте есть возможность подготовиться к различным видам репетиционного тестирования. Есть бланочная, онлайн и дистанционная формы репетиционного тестирования. Теперь здесь добавилась возможность пройти пробное тестирование по централизованному экзамену, который вводится для белорусских выпускников в 2023 году. Он объединит выпускные испытания и централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку и математике. Сдавать его выпускники школ будут в формате ЦТ.

В этом году школьные экзамены и ЦТ по-прежнему разделены, что не мешает выпускникам проверить свои знания заранее. С 1 марта открыта регистрация участников на третий этап РТ. Само репетиционное тестирование проводится с 1 марта по 30 апреля. Пройти его можно по 15 учебным предметам, предварительно зарегистрировавшись на сайте РИКЗ.

Два предыдущих тура будущие выпускники школ сдавали с октября по декабрь и с января по февраль. Последней возможностью для белорусских абитуриентов проверить свои знания перед ЦТ станет третий этап репетиционного тестирования. «Именно он всегда являлся наиболее популярным. В среднем количество желающих составляет около 100 тыс. человек. В прошлом году из-за коронавируса число участников сократилось, но предполагаем, что сейчас популярность завершающего этапа вернется на доковидный уровень», — поделились в РИКЗ.

Традиционно площадками для пробного тестирования станут вузы. Но не только они проводят РТ. Полный список учебных заведений, которые примут участников тестирования, размещен на сайте Республиканского института контроля знаний.

Пройти пробное тестирование можно и в режиме онлайн. Для этого необходимо создать учетную запись на сайте РИКЗ и оформить заявку. Также можно пройти бесплатно дистанционное тестирование. Результат отобразится сразу после завершения теста. При выборе очной формы проверки знаний баллы после обработки появятся на сайте. Для удобства можно подключить SMS-услугу и получить результаты теста на телефон.