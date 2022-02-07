ОбществоРеферендум

Процедура голосования на референдуме

07.02.2022
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Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в эфире телеканала “Беларусь 1” напомнил процедуру голосования на референдуме, 

“Голосование на референдуме ничем не отличается от выборов, которые традиционно проходят в нашей стране. На референдум вынесен один вопрос. В бюллетене нужно будет поставить знак в одной из клеток: либо ты поддерживаешь изменения в Конституцию, либо ты их не поддерживаешь. То есть за либо против”, – сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК отметил, что досрочное голосование начнется с 22 февраля. “И будет проходить по традиционному графику с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00, включая в субботу, 26 февраля. 27 февраля – в основной день голосования – участки будут открыты с 8.00 до 20.00”, – уточнил он.

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